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Светлогорский предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов

25.05.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Как рассказали в Светлогорском межрайонном отделе финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, предприниматель планировал ликвидировать свое дело. Однако факт еще не свершился, а коммерсант уже перестал уплачивать налоги. На протяжении нескольких месяцев он предоставлял в налоговую инспекцию декларации, где указывал, что деятельность не осуществляет. При этом поставлял сельхозпредприятиям различные товары. В финансовой милиции добавляют подробности: 

- Желая скрыть от контролирующих органов поступающую выручку, он брал оплату от сельхозорганизаций в натуральной форме. В дальнейшем эти товары продавал за наличный расчет. В результате такой деятельности предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 32 тысяч рублей. По данному факту Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. В настоящее время ведется предварительное расследование.

 
 
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Как рассказали в Светлогорском межрайонном отделе финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, предприниматель планировал...
 
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