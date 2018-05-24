В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВИДЕОФАКТ: очевидцы сняли смерч в Лоевском районе Снимавшие видео очевидцы рассуждали, поднимет смерч колхозных коров или нет. Но серьезного ущерба стихия не причинила. По информации синоптиков, 24 мая...

Снимавшие видео очевидцы рассуждали, поднимет смерч колхозных коров или нет. Но серьезного ущерба стихия не причинила.По информации синоптиков, 24 мая на территории Гомельской области отмечались сильный ветер, грозы и ливень. Смерч, подобный лоевскому, мог возникнуть в грозовом облаке из-за движения воздушных масс, перепада температур и разницы давления.К слову, подобные смерчи в прошлом году отмечались в Барановичах и под Добрушем.