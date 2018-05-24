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ВИДЕОФАКТ: очевидцы сняли смерч в Лоевском районе
25.05.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Снимавшие видео очевидцы рассуждали, поднимет смерч колхозных коров или нет. Но серьезного ущерба стихия не причинила.
По информации синоптиков, 24 мая на территории Гомельской области отмечались сильный ветер, грозы и ливень. Смерч, подобный лоевскому, мог возникнуть в грозовом облаке из-за движения воздушных масс, перепада температур и разницы давления.
К слову, подобные смерчи в прошлом году отмечались в Барановичах и под Добрушем.
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Снимавшие видео очевидцы рассуждали, поднимет смерч колхозных коров или нет. Но серьезного ущерба стихия не причинила. По информации синоптиков, 24 мая...
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