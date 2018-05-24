В Минске разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика





На вид ребенку 12-13 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волос светло-русый. Мальчик был одет в черную майку, черную байку с флагом Barselona и серые кроссовки с белой подошвой. Особые приметы: на указательном пальце правой руки нет первой фаланги, на указательном пальце левой руки – шрам от пересадки кожи.

Как рассказали в милиции, раньше мальчик уже уходил из дома. Если Вы узнали изображенного на фото ребенка или обладаете информацией о его возможном местонахождении, просим сообщить по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 663-31-49 или 102.