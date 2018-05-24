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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Видеофакт. Сбежавшая из зоопарка косуля гуляла по центру Гродно ...

Охрана зоопарка, обнаружив пропажу, обратилась к спасателям и милиционерам. В результате общими усилиями беглянку удалось найти на улице Доватора. Животное поймали и доставили обратно.Увидеть косулю сейчас можно в новом вольере секции «Копытные», откуда, по заверениям сотрудников зоопарка, сбежать будет не так-то просто.