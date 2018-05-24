Минздрав разрешил учиться во вторую смену в гимназиях и лицеях Беларуси

Постановление Минздрава Беларуси от 3 мая 2018 года №39 вносит изменения в санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования». В частности, в документе исключено правило, согласно которому гимназии, лицеи, колледжи искусств, специализированные лицеи могут открываться при «условии организации образовательного процесса в первую смену». Другими словами, в подобных учреждениях образования вторая смена для учащихся была запрещена.

По новым правилам, учиться в первую смену гарантированно будут только ученики 1, 2, 5, 9, 10 и 11 классов учреждений образования (независимо от того, школа это или гимназия), а также учащиеся 8 классов, в которых организовано изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне.

В то же время в 6 и 7 классах учреждений образования, в которых организовано изучение отдельных предметов на повышенном уровне, вторая смена допускается. Но при этом такую норму нужно согласовать с местными управлениями образования и центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Напомним, в 2018 году гимназии Беларуси претерпели ряд изменений. По словам представителей Министерства образования, теперь гимназии будут отличаться от средней школы только программой 10 и 11 класса. Предполагается, что после 9 класса школьники будут сдавать независимый экзамен и по его результатам будут зачислять в 10−11 класс. В гимназиях предметы в старших классах будут изучаться только на повышенном уровне, а в школах будет и повышенный, и базовый уровень.

Также отметим, что по белорусским санитарным нормам занятия в школах должны начинаться не ранее 8.00 в первую смену и не позднее 14.00 – во вторую смену. Оптимальным временем начала занятий СанПин считает 9 утра (в первую смену).