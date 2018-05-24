Первый в стране Центр развития предпринимательства открыли в Гомеле

В Гомеле открыли площадку для запуска новых проектов. Решение финансовых, бухгалтерских, юридических и страховых вопросов – теперь в одном месте.

В центре предпринимателям, в том числе начинающим, предлагают бесплатные консультации специалистов (от составления бизнес-плана и регистрации фирмы до открытия валютного счёта).

Отделение нового формата заняло 400 квадратных метров в центре Гомеля. Акцент сделан на проведение деловых встреч: есть переговорная комната, терминал круглосуточного приёма наличных, интернет-кафе. Открытие центра положило начало главным событиям Гомельского экономического форума. Сегодня подписывать бизнес-контракты: в город съехались около 1000 представителей 30 стран.