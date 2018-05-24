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«Минский диалог»: участники форума подвели первые итоги переговоров

25.05.2018 16:14 — Разное | ОНТ  
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«Переговоры в белорусской столице прошли на высоком уровне и с результатом», – именно так их оценили эксперты, политики и дипломаты из разных стран.

Сегодня в зале отеля Marriott состоялись завершающие дискуссии на темы экономической интеграции и взаимодействия. Также обсудили пробелы в режимах безопасности. В последний день форума эксперты подвели черту и обозначили итоги трёхдневных переговоров, которые оказались весьма продуктивными для экспертов из Восточной Европы, Евросоюза, России, США и Китая. Особо отметили участники диалога позицию Президента. Накануне Александр Лукашенко подчеркнул, что в Минске ждут представителей любых политических взглядов и всегда готовы сотрудничать ради достижения мира.

В течение трёх дней переговоры проходили практически в режиме нон-стоп. На дополнительные сессии эксперты собирались даже ночью. Сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации – такова сверхзадача «Минского диалога». Участники форума уверены, что он положит начало регулярным встречам подобного уровня. 

 
Теги: Минск
 
 
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​«Переговоры в белорусской столице прошли на высоком уровне и с результатом», – именно так их оценили эксперты, политики и дипломаты из разных стран.
 
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