Определены победители студенческой бизнес-игры от проекта HIGH-FLYER

Подведены итоги масштабного студенческого проекта HIGH-FLYER, организованного компанией Danone Беларусь совместно с Белорусским государственным университетом.

В 2018 году игра HIGH-FLYER отмечает свой юбилейный пятый сезон. И пятый год установленные организаторами правила остаются неизменными: студенческим командам-участницам необходимо создать новый молочный продукт, разработать концепцию его вывода на рынок и защитить свою идею перед жюри. За победу и призовой фонд в этом году боролись 6 студенческих команд.

Предварительный отбор проводился среди студентов белорусских вузов посредством онлайн-тестирования, в результате которого участниками проекта стали 36 студентов различных специальностей. Команды были сформированы таким образом, чтобы в каждой из них оказались технолог, специалист по развитию новых продуктов, специалист по планированию производства, финансист, маркетолог, логистик.

На протяжении двух месяцев участники проекта проходили интенсивную подготовку в формате специальных обучающих тренингов, посвященных развитию креативного мышления, ознакомлению с бизнес-процессами, необходимыми для создания и успешного продвижения новых продуктов на рынке. Не обошлось и без традиционной и так полюбившейся участникам поездки на молочный завод компании Danone в город Пружаны.

В финале игры команды представили свои проекты жюри для определения победителей. Первое место заняла команда OneDan, второе досталось ребятам из команды Mlek'o, обладателем третьего места стала команда Falcon. Победители разделили между собой призовой фонд в размере 9 000 евро от Danone Беларусь (5000 — за первое место, 2500 — за второе и 1500 — за третье), а также получили памятные подарки от организаторов игры.

Павел Сергеевич, участник команды OneDan:

«Безусловно, мы очень рады своей победе и денежному вознаграждению. Вне зависимости от того, какая идея победила, каждый участник получил свой главный приз — новые знания и бесценный опыт, которыми с нами поделились уже состоявшиеся профессионалы, помогавшие нам в подготовке. Для студентов, которым еще только предстоит сделать свои первые шаги в будущей карьере, такая возможность значит очень много. Как и шанс обратить на себя внимание потенциальных работодателей, который предоставляет проект HIGH-FLYER».

Наталья Непевная, начальник управления кадров БГУ:

«Хочу сделать акцент на насыщенной образовательной программе. Обучение – как теоретическое, так и практическое – проходило по важным для наших студентов направлениям: «Технологии и производство», «Маркетинг и позиционирование», «Финансы», «Логистика». В ходе тренингов от менеджеров компании Danone каждая команда могла поделиться со спикерами своими наработками и задать вопросы. Проект позволил студентам объединить теоретические и практические знания, получить опыт, необходимый для последующей профессиональной деятельности».

Любовь Курцевич, руководитель проекта High-flyer:

«В ходе организации бизнес-игры HIGH-FLYER перед нами стояла следующая цель: привлечь в игру молодых, талантливых студентов разных специальностей, помочь им получить практический опыт, участвуя в нашей игре. Участникам проекта предоставлена возможность не только попробовать себя в профессиональной сфере, но и получить знания, посетив тренинги по разным направлениям, проводимыми сотрудниками компании Danone Беларусь, такие как: тренинг по финансам, маркетингу, логистике, тренинг по созданию продукта и тренинг по креативной технологии дизайн мышления от компании TIES.

За пять сезонов бизнес-игры для работы в нашей компании выпускниками нашей игры стали более 250 студентов различных специальностей белорусских ВУЗов.

Для многих студентов опыт участия в проекте HIGH-FLYER превратился в отличную возможность начать профессиональную карьеру с трудоустройства в крупной международной компании. За время существования бизнес-игры 21 ее участник был трудоустроен в Danone, еще 17 прошли здесь стажировку.

Мы гордимся этим проектом и с нетерпением ждём его продолжения!»