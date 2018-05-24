Яйца во льдах. Какие продукты и блюда нельзя замораживать

Без морозилки нам бы было довольно тяжело сохранять свежими продукты. Замораживание решает много проблем, в морозилке мы заготавливаем ягоды и зелень на зиму, сохраняем недоеденное отварное мясо, подготовленные к жарке котлеты. Но не каждый продукт можно положить в морозилку. Некоторые она непоправимо испортит.

Арбузы и огурцы

Если во фруктах и овощах большое содержание воды, то после разморозки они потеряют свой вкус, превратятся в ужасную невкусную кашу. Поэтому не стоит класть в морозилку арбузы и дыни, яблоки, огурцы, сельдерей, помидоры, редис.

Многие ягоды также могут пострадать при разморозке, поэтому их лучше замораживать в виде пюре. Например, так поступают с клубникой.

Яйца

Нельзя замораживать яйца в скорлупе, она не выдержит мороза и растрескается, а яйцо вытечет. Это может привести к попаданию в желток и белок вредоносных бактерий. Поэтому яйца нужно замораживать без скорлупы, слегка взбив. Еще лучше – отделив желток от белка, заморозить все по отдельности.

Сваренные вкрутую яйца станут после размораживания резиновыми. Есть их будет нельзя.

Мягкие сыры

Они потеряют свой мягкий вкус и в них образуются кристаллики льда после разморозки. Так что мягкие сыры, в отличие от твердых, замораживать нельзя.

Сметану и йогурт

И другие кремообразные продукты, например, заварной крем. Они при размораживании отсекутся и потеряют свои вкусовые качества. Да и полезные тоже.

Макароны и рис

Сваренные макароны и рис потеряют свою текстуру и вкус после размораживания.

Майонез

И другие соусы с загустителями и добавленным крахмалом. Они расслаиваются после разморозки.

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Размороженное мясо и рыбу

Нельзя замораживать повторно мясо и рыбу. Это чревато размножением бактерий в продуктах и последующими отравлениями. К тому же это сильно портит вкус продуктов, влияет на их сочность и текстуру.

Кофейные зерна

В морозилке они потеряют аромат.

Консервы

В металлической банке (и особенно в стеклянной) нельзя замораживать консервы. К тому же их можно хранить и при комнатной температуре достаточно долго. Если нужно заморозить содержимое консервной банки, его нужно переложить в герметичный контейнер, предназначенный для хранения в морозилке.

Также нужно учитывать, что соленые огурцы, помидоры, арбузы и так далее (см. список выше) замораживать нельзя. Консервированная рыба в морозилке может стать горькой.

Отваренный картофель

После разморозки он станет склизким, может почернеть.

Холодец и желе

Желатин после размораживания кристаллизуется. Поэтому желе, заливное, холодец и прочие продукты с добавленным желатином замораживать нельзя. Можно заморозить только составные части, например, по отдельности бульон, рыбу. А потом разморозить, добавить желатин и сделать заливное.