Доктор, у меня новая серия. Что не так в современных сериалах о врачах?

Фильмы о медицине и врачах появились на телевидении практически одновременно с началом массового вещания. Еще в 1951 году на американском телевидении была показана картина «Городская больница» (City Hospital), в середине 50-х дело дошло и до полноценных сериалов — «Врач» (Medic) выдержал два сезона. Но, в принципе, историю медицинских телесериалов принято отсчитывать с популярной драмы «Доктор Килдэр», основанной на одноименном персонаже книг и фильмов 30-40-х годов. Потом был внешне комедийный сериал «Чертова служба в госпитале МЭШ», который установил рекорд по количеству зрителей одного эпизода (106 млн человек, это достижение до сих пор никто не побил, а большую аудиторию собирали только «Супербоулы», да и то не все), а заодно задал моду на медицинские драмедии, в которых смешное смешано с грустным. Это и «Главный госпиталь», и «Клиника», и всем известный «Доктор Хаус». А самым длинным медицинским сериалом сейчас считается британская «Катастрофа» (Casualty), которая выходит на BBC One с 1986 года и содержит более тысячи эпизодов.

Российские телевизионщики стараются не отставать от западных коллег. Конечно, медицинских сериалов в России намного меньше, но и они становятся заметным явлением, показывая неплохие рейтинги. Впрочем, иногда это лишь вещи, похожие на удачные западные работы («Доктор Тырса», «Интерны») или даже открытая адаптация качественного формата (недавний «Доктор Рихтер»). Есть и оригинальные сериалы — вроде «Личной жизни доктора Селивановой», «Неотложки», «Склифосовского» или «Практики». У «Практики», правда, не сложилось со вторым сезоном — он был снят с эфира из-за низких рейтингов.

В большинстве связанных с медициной сериалов (особенно российских) можно заметить одинаковые клише, чаще всего связанные не с поведением героев, а именно с восприятием профессии врача. АиФ.ru попросила Ирину Масляеву, директора института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки и центра здоровья и развития имени Святителя Луки, прокомментировать наиболее распространенные штампы.



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Штамп 1: В сериалах в помещениях больниц всегда множество посторонних — друзей врачей, родственников или знакомых пациентов. Они свободно заходят, общаются, передают подарки и продукты.

На самом деле: Еще несколько лет назад посещения больных регламентировались очень строго, а попасть в стационарное отделение можно было только по пропуску или заявке врача. На сегодняшний день правила посещений упростились, и, например, родственников в стационарном отделении стало намного больше.

Штамп 2: Во всех клиниках или больницах имеются «постоянные пациенты», которые регулярно приходят на прием или просят их госпитализировать по разным причинам? Врачи узнают таких «пациентов» в лицо, но относятся небрежно, поскольку уже знают причины их жалоб.

На самом деле: Такая ситуация возможна, скорее, в маленьком городке, где и на улице люди часто встречают знакомых, да еще и больница одна на весь городок. Если же следовать правилам, то любой пациент должен получить направление на госпитализацию в поликлинике по месту жительства. Правда, сейчас в России многие врачи из стационаров совмещают эту работу с работой в поликлинике, так что с этим затруднений может и не быть.

Штамп 3: В отделение поступает человек в критическом состоянии, и его сразу же отправляют на операционный стол. Никаких формальностей при этом, разумеется, не соблюдается.

На самом деле: Поведение врачей полностью зависит от состояния пациента. Формальности в виде оформления документов, сбора анамнеза и обследований, конечно, очень важны, но, если на весах жизнь человека и очевидно, что ему экстренно нужна операция, формальности сведены до минимума.

Штамп 4: Врачи находятся едва ли не на прямой линии с полицией, и в случае ранений после очевидного нападения или подозрений на криминальный характер травм полицейские тут же оказываются рядом с больным и начинают расследование.

На самом деле: В случае очевидного криминального характера травмы, как и в случае малейших сомнений по этому поводу сотрудники любой больницы обязаны сообщить об этом факте в полицию. Действия полиции не относятся к компетенции медицинских работников.

Штамп 5: Врачи очень трепетно относятся к клятве Гиппократа и медицинской этике, и если они нарушают какое-либо из правил, начинается расследование, на время которого их отстраняют от работы.

На самом деле: личные отношения между врачом и пациентом не влияют на профессионализм медика, и он не сможет сознательно навредить больному. По моему опыту работы, в экстренной ситуации врач или медсестра не думает о социальной личности пациента и о том, как он или она относился к нему раньше. Когда в твоих руках жизнь человека, все конфликты и статусы не имеют значения.