​Определены победители республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом»

Подведены итоги традиционного республиканского конкурса детского рисунка. Награждение победителей прошло в Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета.

Конкурс проводится уже в четвёртый раз и объединяет ребят, неравнодушных к рекордам и медалям. Раз в два года они соревнуются в мастерстве художественного рисунка. На этот раз участие приняли более 180 тысяч учеников 1–6 классов. Со времён основания конкурса его организатором вместе с Президентским спортивным клубом является и телеканал ОНТ.

70 работ дошли до республиканского финала. Жюри, в составе которого немало прославленных чемпионов, определило лучших. В младшей возрастной группе победителем стал Ярослав Прадед из Минска, в старшей – Андрей Савосько из Гродненской области.