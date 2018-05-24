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Харви Вайнштейна арестовали
Как сообщают зарубежные СМИ, голливудский продюсер Харви Вайнштейн сам приехал в офис полиции. Прокуратура Манхэттена предъявила Вайнштейну обвинения в изнасиловании одной женщины и домогательствах к другой. Имена жертв не раскрываются.
Напомним, более 70 женщин, включая известных актрис, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В конце 2017 года продюсера уволили из собственной кинокомпании и исключили из престижных телевизионных и кинематографических ассоциаций.
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Как сообщают зарубежные СМИ, голливудский продюсер Харви Вайнштейн сам приехал в офис полиции.
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