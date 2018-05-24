Ровно 101 год назад не стало Максима Богдановича. Поклонники его творчества собрались сегодня у монумента поэту в столице.

Здесь звучали строки классика. Их не только читали, но и пели. Много говорили и о непростой жизни Максима Богдановича. Новые факты из его короткой жизни появляются даже спустя век после ухода поэта.

Завершился митинг возложением цветов к памятнику. Среди роз там были и любимые поэтом васильки.Богдановича вспоминают сегодня не только в Беларуси. В прошлом году появились переводы Богдановича на сербский, чешский и испанский языки. Вскоре «Слуцкія ткачыхі» и другие стихотворения зазвучат на японском.