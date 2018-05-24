​Судьбу ядерной сделки с Ираном решают в столице Австрии

Судьбу ядерной сделки с Ираном обсуждают сегодня в Вене.

В столице Австрии собрались дипломаты из Германии, Франции, Великобритании, России, Китая, а также самого Ирана, чтобы скорректировать программу. Изменения вызваны выходом Вашингтона из соглашения. Ожидается, что сегодня может появиться проект нового договора, но его основа останется прежней: отказ Тегерана от атомных разработок в обмен на снятие международных санкций. По словам МАГАТЭ, Иран продолжает соблюдать все достигнутые в 2015-м году договорённости.