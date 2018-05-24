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Во-первых, это красиво: под Минском стартовал фестиваль ландшафтного дизайна "Садовый переполох"

25.05.2018 16:23 — Разное | Tut.by  
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Ландшафтный дизайн — это нечто большее, чем туи по периметру газона. В этом могут убедиться посетители фестиваля «Садовый переполох», который как раз сегодня торжественно открылся. Если у вас есть вопросы о благоустройстве участка, но вы не знаете кому их задать, — отправляйтесь в питомник «Красный клен». Специалисты по садовому дизайну расскажут и покажут, как создать сад своей мечты. В программе — мастер-классы, экспозиция садового инвентаря и техники, декоративные растения, фудкорт.


Фестиваль «Садовый переполох» сегодня можно назвать самым значимым и пока единственным в своем роде мероприятием в сфере ландшафтного дизайна.


По традиции он проводится в конце мая, когда все вокруг зеленеет и благоухает.


Гвоздь программы мероприятия — конкурс на лучший мини-сад среди профессиональных ландшафтных дизайнеров.


Ежегодно белорусские дизайнеры создают инсталляции на заданную тему.



— Этот год объявлен в Беларуси Годом малой родины, — рассказывает Екатерина Тумашик, организатор фестиваля и пиар-менеджер питомника «Красный клен». — Тема возвращения к истокам сейчас популярна в Беларуси как никогда. Мы решили поддержать ее, и она оказалась выигрышной.


Ландшафтные дизайнеры прониклись ею и пропустили через себя. Каждый рассказал о своей малой родине, о тех местах, где вырос. Здесь дизайнеры реализовали полностью свои мысли и идеи.


Они показали, что сад тоже может стать уголком малой родины, напоминать его владельцу о приятных моментах из прошлого и даже иметь историческую подоплеку: в одном случае быть похожим на сады в родовых поместьях Радзивиллов или Огинских, в другом — иметь элементы языческой культуры наших предков. Задача ландшафтного дизайнера — передать ностальгическое настроение в своей инсталляции.


«Садовый переполох» будет работать еще два дня: посетителей здесь ждут в субботу и воскресенье. Организаторами подготовлена обширная программа мастер-классов по садоводству и ландшафтному дизайну.



Так, в субботу, 26 мая, можно поучиться ландшафтной живописи, узнать, что такое настоящее барбекю.



В воскресенье, 27 мая, будут оглашены итоги конкурса, но без семинаров и лекций не обойдется.



Мероприятие позиционируется еще и как выставочная площадка, которая дает возможность показать, какие у нас есть специалисты и что они умеют, а также материалы, технологии.


Кроме этого, посетители могут узнать о новинках в растительном мире, какие растения и материалы сейчас на пике популярности. И где, как не на ландшафтом фестивале, можно получить бесплатную консультацию профессионалов?


Вход на мероприятие бесплатный, с 11.00 до 16.00. Вот схема, как добраться:


 
 
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Гвоздь программы мероприятия - конкурс на лучший мини-сад среди профессиональных ландшафтных дизайнеров.
 
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