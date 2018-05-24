В Малоритском районе вблизи пастбища обнаружили труп мужчины

Вчера в Малоритском районе сотрудники одного из сельхозпредприятий на пастбище обнаружили труп мужчины. О происшествии они сообщили в Малоритский РОВД.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55849.php

Читать полностью в источнике с фото:





фото - иллюстрация

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:



- На 20 километре автодороги Р17 вблизи пастбища был обнаружен труп мужчины. Уже установлено, что это брестчанин 1987 года рождения. Мужчина был холост и проживал в областном центре вместе с братом. Он нигде не работал. Около трупа обнаружены использованные шприцы. По факту ведется проверка Малоритским РОСК. Назначена судебно- медицинская экспертиза.