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В Малоритском районе вблизи пастбища обнаружили труп мужчины
25.05.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера в Малоритском районе сотрудники одного из сельхозпредприятий на пастбище обнаружили труп мужчины. О происшествии они сообщили в Малоритский РОВД.
фото - иллюстрация
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
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Вчера в Малоритском районе сотрудники одного из сельхозпредприятий на пастбище обнаружили труп мужчины. О происшествии они сообщили в Малоритский РОВД. фото -...
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