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В Малоритском районе вблизи пастбища обнаружили труп мужчины

25.05.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вчера в Малоритском районе сотрудники одного из сельхозпредприятий на пастбище обнаружили труп мужчины. О происшествии они сообщили в Малоритский РОВД. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55849.php

В Малоритском районе вблизи пастбища обнаружили труп мужчины

фото - иллюстрация

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:

- На 20 километре автодороги Р17 вблизи пастбища был обнаружен труп мужчины. Уже установлено, что это брестчанин 1987 года рождения. Мужчина был холост и проживал в областном центре вместе с братом. Он нигде не работал. Около трупа обнаружены использованные шприцы. По факту ведется проверка Малоритским РОСК. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

 
 
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Вчера в Малоритском районе сотрудники одного из сельхозпредприятий на пастбище обнаружили труп мужчины. О происшествии они сообщили в Малоритский РОВД. фото -...
 
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