В Ганцевичском районе пьяный парень сжег остановку - фото

Уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества возбуждено вчера в Ганцевичах. Молодой человек, будучи пьяным, сжег остановочный пункт.



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Официальный представитель УВД Бреcтского облисполкома Илья Помин прокомментировал:



- Инцидент произошел еще 7 мая. Житель деревни Остров Ганцевичского района 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег остановочный пункт в деревне Локтыши. На момент совершения преступления парень был несовершеннолетним. Ущерб составил 1166 рублей.



Кстати, молодой человек состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.