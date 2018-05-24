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В Ганцевичском районе пьяный парень сжег остановку - фото
25.05.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества возбуждено вчера в Ганцевичах. Молодой человек, будучи пьяным, сжег остановочный пункт.
Официальный представитель УВД Бреcтского облисполкома Илья Помин прокомментировал:
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Уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества возбуждено вчера в Ганцевичах. Молодой человек, будучи пьяным, сжег остановочный пункт. ...
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