Подготовку к 1000-летию Бреста обсудили на встрече руководителей - фото

Мероприятие, которое традиционно называется «хозактив», глава города Александр Рогачук предложил назвать просто встречей руководителей.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Прошла она 24 мая 2018 года.



В зале – все



Проходила встреча в конференц-зале горисполкома. На сцене за столом четвёрка руководителей – исполнительная власть в лице Александра Рогачука, главы районных администраций Геннадий Борисюк и Вячеслав Дашкевич и законодательная в лице председателя городского Совета депутатов Николая Красовского.



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А в зале в буквальном смысле слова все. Руководители структурных подразделений исполнительной власти, предприятий и организаций, крупного бизнеса, общественных организаций, религиозных общин, дипломаты, журналисты от всех газет и даже отдельные граждане, считающие себя голосом общественности. Уже в конце встречи Александр Рогачук сказал: «Благодарю всех, кто пришёл. Практически все, кого приглашали, откликнулись».



Глава города в начале своего выступления отметил: «Обычно подобные мероприятия мы проводим в конце года. Но тема обязывает: подготовка к 1000-летию Бреста».



12 объектов в этом году



Доклад председателя горисполкома сопровождался слайдами и даже видео, снятым с квадрокоптера. Многие брестчане хорошо знают дела своего района, а про то, что происходит на другом конце города, – с чужих слов или из газет. Поэтому увидеть масштаб работ, проводимых в городе к его 1000-летию, было весьма интересно.



Вначале Рогачук кратко остановился на нормативной базе подготовки к миллениуму и источниках финансирования, а они солидные, особенно из областного и республиканского бюджетов: «Стыдно будет, если мы не оправдаем имеющиеся возможности. Мы обеспечены финансированием по всем объектам – всего около 410 миллионов рублей». Говоря о расходовании средств, он вскользь отозвался о тех, кто считает, что деньги тратятся впустую: «Каждый судит в меру своей испорченности. Все вложения, включая бюджетные займы, идут в социальные объекты».



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А дальше последовал информационный блок по всем 28 объектам, которые включены в программу подготовки к 1000-летию. Четыре уже сдали в эксплуатацию: Каменецкое кольцо, дорога к нему по улице без названия, которую именуют по близлежащей улице – «Радужная», исторический комплекс в крепости и здание сотого отделения Беларусбанка.



В этом году предстоит сдать ещё 12 объектов. Перед собравшимися на экране появлялись фото зданий налоговых инспекций и хосписа, прокуратуры и футбольного манежа, нового корпуса скорой помощи на Ленина и новой станции на Суворова, детского сада в ЮЗМР-2 и школы в ЮЗМР-4…



А перекрёсток Варшавского шоссе и улицы Махновича показали на видео с высоты птичьего полёта. Там идут работы по расширению его пропускной способности. Кстати, вечером того дня, когда проходила встреча, там вовсю каток уплотнял новенький асфальт.

Показали видео и Кобринского моста. «Игорь Николаевич, пустим первую очередь в октябре?» – обратился глава города к директору «Дорожно-строительного треста № 4» Игорю Шугаеву. Тот заверил, что пустим. В этом году транспорт уже пойдёт по новой полосе, после чего строители займутся нынешним мостом через железнодорожные пути.



Задачи 2019 года



Следующим информационным блоком были объекты, которые предстоит завершить в 2019 году. Видео строительства Западного обхода впечатлило: с земли, даже проезжая мимо, размаха происходящего не осознаёшь. Уже в этом году замкнутся сегменты бетонного кольца диаметром 140 метров, а весь объект сдадут в сентябре 2019-го. «Работы идут по плану, финансирование обеспечено, несмотря на сложности с методологией ценообразования из-за уникальности объекта», – высказался Рогачук. Фраза хоть и сложная, но для строителей и проектировщиков, которые непосредственно занимаются возведением Западного обхода, она многое значит. Бюджетные деньги – это очень серьёзно, их выделяют немало, но и расходование контролируют очень конкретно.



Дальше на экране скользили слайды о реконструкции набережной, очистных сооружений, строительств нового автовокзала и пожарного депо, парка 1000-летия и новой школы на 1480 мест в ЮЗМР-2. Про автовокзал скажем, что его пуск увяжут с реконструкцией улицы Орджоникидзе, а про упомянутый парк – нужны, по словам руководителя Бреста, идеи по его наполнению.



Затронули и тему капитальных ремонтов. «Мы почти утроили расходы на это, около 70 домов ремонтируют каждый год. Но это сложная и даже нервная тема, всегда есть желающие, которым бы «всё и сразу». Про ремонт городских улиц методом сплошного асфальтирования сказали: «Уже и забыто, какими были улицы Янки Купалы и Молодогвардейская». А относительно ремонта дворов учли мнение депутатов горсовета и собранные наказы.

«Все объекты сдадут к 1000-летию, это однозначно», – подвёл итог Александр Рогачук.



Каким будет праздник



Сначала Рогачук объяснил, почему для празднования выбрали сентябрь: «Летом многие в отпусках и на каникулах. Опыт других городов показывает, что это оптимальное время, да и фора строителям, которым всегда не хватает одного месяца или недели». Тысячелетие будем праздновать 13–15 сентября, с пятницы по воскресенье.



Место празднования – залив напротив набережной. «На стадионе – провинциально, площадь Ленина к проведению такого мероприятия не приспособлена», – пояснил глава города. По периметру происходящей феерии на воде будут сидячие места для 15 тысяч зрителей. Посреди водной глади насосы создадут водяной экран. И закончится всё фейерверком. Действительно, место удачное, трудно подобрать в городе другое, способное вместить максимальное число зрителей.

Стоит упомянуть и другой объект – стадион в Южном, в строительстве которого участвуют Министерство обороны и Брестский филиал Белтелекома.



Набережная будет не единственным центром притяжения, всего по городу предполагается три десятка мест, в которых будет проходить празднование 1000-летия.

Раскрыта и тема, взбудоражившая многих, – новое имя для стадиона. Оказывается, речь идёт не о нынешнем, а о будущем, который планируют построить за счёт инвестора возле Каменецкого кольца. Рогачук, говоря о перспективах Бреста, напомнил о таком понятии, как «продюссирование городов». Тема эта многогранна, она описывает, как приложение усилий в одной сфере даёт прибыль в другой. Например, благодаря безвизу Брест уже получил пять тысяч туристов.



Точки для инициативы



А дальше пошли примеры, что делают в Бресте к 1000-летию не входящего в официальный перечень задач. Так, парк Мира, который построен силами «Савушкина продукта» и стал центром притяжения для многих жителей микрорайона Восток, и праздник «Облака свежего молока».



После слов благодарности в адрес предприятия его руководитель Александр Савчиц вышел к микрофону и сказал: «Зная настырность нашего мэра, мы знаем, что он добивается того, чего хочет. Поэтому полностью поддерживаем его идеи». После чего Савчиц обратился к залу: «Так что, поддерживаем?» Ответом были аплодисменты. Такое же одобрение у присутствующих вызвал рассказ руководителя «Белалко», каким красивым будет фонтан возле кинотеатра «Беларусь»: «Фонтану быть!» И это вызвало аплодисменты.



Затем Александр Рогачук пригласил к микрофону Александра Палышенкова, предыдущего руководителя города. «Многое из того, что сейчас строят в Бресте, задумывалось ещё при вас». Александр Сергеевич рассказал предысторию, как ещё в 2010 году, во время визита Президента Александра Лукашенко в Брест, протоколом были оформлены первые поручения по подготовке к 1000-летию города. Завершил он своё выступление словами: «Время у нас ещё есть, но его мало. Не успеете оглянуться – и вот оно, 1000-летие. Каждый должен задать себе вопрос: а что он сделал для города к празднику?»



Потом из уст главы города прозвучала благодарность в адрес управляющей ТЦ «Экватор» зоной развлечения и отдыха, созданной возле предприятия на улице Гаврилова. Светлана Шукайло вышла и показала в цифрах, что социальная ответственность – не бремя, а приносит пользу городу и предприятию. «Ежедневная посещаемость у нас – от 11 до 15 тысяч человек. Помещения для арендаторов используются на 100 процентов. Рассказ о готовящемся в июле фестивале для семейного отдыха, планах строительств фонтана и расширении зоны отдыха вызвал в зале аплодисменты. Директор чулочного комбината тоже пообещал, что территория перед предприятием на улице Янки Купалы преобразится.



Выступления руководителей создали в зале творческую атмосферу. Даже рядовой представитель общественности, оказавшийся в зале, не удержался и послал главе города записку. Александр Рогачук под смех присутствующих прочитал: «Предлагаю на предприятиях города провести марафон под названием «1000 копеек – тысячелетию города». Если каждый сдаст, то получится…» Председатель горисполкома сказал, что это ему напоминает известную миниатюру Аркадия Райкина.



Подводя итог собранию, глава города высказался метафорично, перефразировав известное высказывание: «Жить в Бресте и быть свободным от празднования тысячелетия нельзя». Обращаясь к руководителям, он сказал: «Спасибо всем, кто пришёл. В зале много уважаемых людей: предприниматели республиканского уровня, дипломаты и другие. Я не прошу у вас денег. Умный человек сам знает, что нужно делать, ему лишь надо дать точку приложения».