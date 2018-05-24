В Пространстве КХ открылась фотовыставка «Что нас объединяет?» - фото

24 мая 2018 года в Пространстве КХ открылась фотовыставка «Что нас объединяет?».



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Актуальный вопрос, когда на 2 противоположные стены выставочного зала занимают фотографии граждан двух стран, мужчины и женщины, белоруса и россиянки. Мы – разные и одновременно похожи, связаны похожим укладом и жизненными ценностями, живем врозь и по соседству.

Белорус Сергей Лескеть показал жизнь белорусской глубинки – районные центры, небольшие деревеньки и агрогородки, спокойная размеренная жизнь, далекая от суматошного существования большого города. Но молодежь уезжает, мечтая о современных технологиях и скоростях.



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Фотограф из Чечни Оксана Юшко представляет результат 10-летней работы, показывает традиции, быт и культуру чеченской глубинки, вечные ценности – любовь, свадьба, дети, семья. И меняющиеся условия жизни, которые заставляют уезжать, покидая Родину. Возможно, навсегда.