18 мая в Бресте была проведена акция «Откажись от табака!» - фото

По данным международной статистики курение ежегодно становится причиной смерти более 7 миллионов человек, из которых 900 тысяч даже не являются курильщиками, а лишь вдыхают вторичный дым.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55843.php

Читать полностью в источнике с фото:





Каждый год 31 мая в мире отмечается Всемирный день без табака. В этом году информационная кампания ВОЗ сфокусирована на воздействие, которое табак оказывает на сердце, поэтому в 2018 году Всемирный день пройдет под девизом «Табак и болезни сердца».

Лозунг дня поддержала и Республика Беларусь. Во всех областях страны проводится цикл информационно-образовательных и консультативных мероприятий. На Брестчине организатором многочисленных ежегодных антитабачных акций является ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55843.php

Читать полностью в источнике с фото:





В прошлом году специалистами отдела общественного здоровья было инициировано и проведено масштабное областное мероприятие «Мой выбор – жить без табака!». Его цель – привлечение внимания, прежде всего молодежи, к проблеме табакокурения и его последствий. Поэтому мероприятия проходили на базе учреждений среднего специального образования.

Повышение информированности учащихся и студентов в вопросах негативного влияния курения на здоровье организаторы решили продолжить и в 2018 году. Стартовой площадкой стал филиал УО «Брестский государственный технический университет» Политехнический колледж, где 18 мая была проведена акция «Откажись от табака!». В ходе мероприятия молодежи было предложено отказаться от сигареты взамен полезного угощения - гематогена и энерговита, которые были предоставлены ОАО «Экзон». Также участники информационной площадки получили информационно-образовательные материалы о последствиях потребления табака и по здоровому образу жизни.

Мероприятие вызвало интерес у молодежи. Многие из пришедших говорили о своем желании отказаться от курения и о тех трудностях, которые возникают в процессе избавления от табачной зависимости. В актовом зале прошла встреча учащихся с представителем УВД Брестского облисполкома и врачом-психотерапевтом Брестского областного наркологического диспансера, где каждый из них рассказал о проблемах курения с точки зрения деятельности своей службы.

Так, сотрудник УВД сообщил аудитории о планируемых изменениях в законодательстве РБ, связанных с ужесточением мер в отношении табакокурения, об основных мерах и штрафных санкциях за неисполнение требований законодательства.

Врач-психотерапевт не только убедительно объяснил молодежи о пагубном влиянии табака на здоровье человека, но и нарисовал не вызывающий восторга у окружающих людей типичный портрет курильщика.