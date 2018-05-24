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Разыскиваются молодые люди на видео
25.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность двух молодых людей, которые 17 мая на слуцком автовокзале присвоили чужой пакет с имуществом.
Если Вы узнали людей на видео или можете предположить, кто это, просьба сообщить по телефонам: +375(29)604-40-14 или +375(29)880-87-62. Анонимность гарантируется.
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Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность двух молодых людей, которые 17 мая на слуцком автовокзале присвоили чужой пакет с имуществом.
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