Видеоотчёт о строительстве завода ООО «АйПауэр» - видео

С декабря 2017 года в СЭЗ «Брест» ведется строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр».



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На данный момент ведется работа над следующими объектами:

- заканчивается подготовка под полы;

- заливаются фундаменты под технологическое оборудование;

- закончен фундамент под трансформаторную подстанцию;

- продолжаются работы по инженерным сетям;

- готовы к установке ворота;

- продолжаются отделочные работы;

- продолжается благоустройство территории;

- проложена теплотрасса от котельной до АБК.

Представляем видеоотчет о строительстве завода ООО «АйПауэр».

Проект реализуется в соответствии с запланированными сроками с осуществлением технадзора, авторского надзора, а также контроля со стороны инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области.



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Напомним, что реализация проекта началась в январе 2016 года, когда было зарегистрировано юридическое лицо ООО «АйПауэр». В 2017 году были пройдены государственные экспертизы и получены разрешения на проведение строительно-монтажных работ. Завершение реализации проекта запланировано на конец 2018 года.