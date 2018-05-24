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Видеоотчёт о строительстве завода ООО «АйПауэр» - видео
25.05.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
С декабря 2017 года в СЭЗ «Брест» ведется строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр».
На данный момент ведется работа над следующими объектами:
- заканчивается подготовка под полы;
- заливаются фундаменты под технологическое оборудование;
- закончен фундамент под трансформаторную подстанцию;
- продолжаются работы по инженерным сетям;
- готовы к установке ворота;
- продолжаются отделочные работы;
- продолжается благоустройство территории;
- проложена теплотрасса от котельной до АБК.
Представляем видеоотчет о строительстве завода ООО «АйПауэр».
Проект реализуется в соответствии с запланированными сроками с осуществлением технадзора, авторского надзора, а также контроля со стороны инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Брестской области.
Напомним, что реализация проекта началась в январе 2016 года, когда было зарегистрировано юридическое лицо ООО «АйПауэр». В 2017 году были пройдены государственные экспертизы и получены разрешения на проведение строительно-монтажных работ. Завершение реализации проекта запланировано на конец 2018 года.
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С декабря 2017 года в СЭЗ «Брест» ведется строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр». На данный момент ведется работа над следующими объектами: -...
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