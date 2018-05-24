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203 неблагополучные семьи контролируют жилищные службы в Бресте

25.05.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Самым действенным методом профилактики семейного неблагополучия принято считать раннее выявление таких семей, включение их в профилактическую работу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55841.php

203 неблагополучные семьи контролируют жилищные службы в Бресте

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Представители учреждений образования, внутренних дел, здравоохранения посещают социально неблагополучные семьи города. Ошибочно думать, что представители госструктур посещают квартиры, чтобы якобы придраться к родителям, забрать детей и лишить мать и отца родительских прав. Наоборот, главная их задача – предупреждение таких последствий. 

Задолженность покажет 

В последние годы неблагополучных семей стали находить благодаря анализу причин задолженностей по коммунальным платежам. ЖРЭУ Бреста располагает полным списком должников с задолженностью больше двух месяцев. По словам замначальника по идеологической работе Елены Семенюк, предприятие ведёт работу по выявлению и профилактике семейного неблагополучия. 

«Основными источниками в этом стали выявление задолженности по оплате коммунальных, обращения граждан, заявления родственников, рейды, списки квартир-притонов и детей, находящихся в социально опасном положении. Эти списки каждые три месяца направляют в органы внутренних дел районов. Наши ЖЭСы контролируют неблагополучные семьи, у которых задолженность по жилищно-коммунальным услугам шесть и больше месяцев, сообщают в отделы образования районов, что в них живут несовершеннолетние», – говорит Семенюк. 

Эффективно ли?

Жилищные службы выявили и контролируют 203 неблагополучные семьи, в которых растёт 289 детей. В прошлом году сотрудники ЖРЭУ вместе с представителями РОВД провели около 250 рейдов по квартирам неблагополучных семей и притонам. В 2017-м сведения о семьях, воспитывающих детей и имеющих долг по квартплатам, направили в отделы образования и ОВД – 178 писем и 60 соответственно. 

«Сотрудники ЖЭС каждый месяц предоставляют в органы внутренних дел информацию о проживании вместе с пожилыми гражданами людей асоциального поведения – для проведения с ними профилактической работы. В 2017 году направлено 234 сообщения о подобных фактах», – говорит моя собеседница.
В жилых домах, которые находятся на балансе предприятия, 69 404 лицевых счёта. Говорить об эффективности работы сложно: на одного инженера, который работает с неблагополучными семьями, приходится 5340 квартир. Удастся ли дойти до каждой – покажет время. 

 
Теги: Брест
 
 
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Самым действенным методом профилактики семейного неблагополучия принято считать раннее выявление таких семей, включение их в профилактическую работу. Автор...
 
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