Что построили за полгода на очистных сооружениях в Бресте - фото

О том, как идёт реконструкция очистных сооружений в Бресте, «БВ» писал полгода назад.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

За это время многое изменилось.



Что включает проект



Реконструкция очистных завершится в 2019 году. Проект входит в план основных мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия города.



Первую очередь очистных сооружений ввели в эксплуатацию ещё в 1969-м, то есть в следующем году им 50 лет. В то время численность населения подбиралась к 120 тысячам, только строился микрорайон Восток. В промышленности Бреста преобладали предприятия машиностроения, а не пищевой промышленности, стало быть, и структура стоков была другой. И хотя очистные проходили реконструкции в 1981 и 1992 годах, рост города, влияние новых предприятий и более строгие экологические стандарты потребовали решительной реконструкции.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55840.php

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В июне прошлого года работы начались, репортаж об этом можно прочесть на сайте «БВ» в материале от 8 июня 2017 года. Цель проекта – достичь показателей общеевропейских экологических стандартов очистки сточных вод. К финансированию проекта привлечены средства кредитов и грантов международных банков и финансовых фондов: Северного инвестиционного банка (СИБ), Экологического партнерства северного измерения (ЭПСИ), Шведского агентства международного развития (СИДА), Европейского банка реконструкции и развития. Генподрядчик – чешская фирма «Метростав».



Проект предусматривает новый аэротенк, два вторичных отстойника и илоциркуляционную насосную, новые сооружения по механической очистке – приемная камера, решётки, песколовки; реконструированы первичные отстойники, аэротенки и воздуходувная насосная станция. Также построят выпускной коллектор для выпуска очищенных сточных вод в Западный Буг, минуя биологические пруды. Всю систему очистки сточных вод на сооружениях полностью автоматизируют. В проект включены мероприятия по снижению уровня неприятного запаха в городе. О том, как выглядела стройка после нескольких месяцев работы, можно почитать в материале «БВ» от 30 октября 2017 года, в тот день глава города Александр Рогачук посетил с инспекцией очистные сооружения. А что изменилось с тех пор?



Два отстойника готовы



В походе по объектам в четверг, 24 мая, нас сопровождал заместитель директора Водоканала по капитальному строительству и ремонту Вячеслав Бурко. Он пояснил, что реконструкция проводится без остановки выполнения основной функции сооружений, и в этом её особенность.



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Свой поход мы начали с первичных отстойников – даже издалека видно, как они изменились. Полгода назад они были пустыми, а на дне рабочие устанавливали оборудование. Сейчас отстойники полны, по кругу на солнце сверкают зубы переливных лотков из нержавеющей стали, над ними неторопливо на колёсиках движется по кругу конструкция илоскрёба, похожая на карусель. Вспоминая, как этот отстойник выглядел прошлым летом, уточняю у Вячеслава Бурко: «Она же раньше по рельсам ходила?» Он поясняет, что сейчас более совершенная конструкция, два отстойника уже реконструировали и ещё четыре на очереди.



Над этими круглыми отстойниками грубой очистки установят купола, задерживающие запахи. «Их будут монтировать уже в июне», – сказал замдиректора.

А дальше наш путь вёл к стройке, в октябре здесь был только котлован. Теперь – высокие стены, а один из бетонных резервуаров заполнен водой. «Это проводят гидропроверку на герметичность», – пояснил Вячеслава Бурко. В сооружении будет песколовка. То, что поступает из города, попадает сначала в неё. Густое сито стальных пластин, между которыми расстояние всего три миллиметра, собирает самые грубые примеси в канализационных стоках. Только потом они попадают в отстойники, которые мы посетили первыми. А этот блок снесут.



Стены аэротенка



Следующий объект – новый блок аэротенков, где в бурной подводной жизни бактерии едят отходы жизнедеятельности людей и предприятий, превращая их в нечто безопасное для окружающей среды. Полгода назад на дне котлована рабочие варили арматуру. Сейчас построены стены из прочного железобетона, предстоит установка оборудования: трубы аэрации и насосы, перекачивающие ил.



За длинными блоками аэротенков – снова круглые отстойники, похожие на те, которые мы уже видели. Но эти занимаются уже тонкой очисткой – ил, насыщенный микроорганизмами, работает незаметно для окружающих.



Впрочем, только не для сотрудниц лаборатории. Они ежедневно проверяют «здоровье» бактерий: ведь содержимое стоков из города может меняться, а у предприятий пищевой индустрии свои циклы производства. Сейчас отстойников вторичной очистки уже восемь, два из них – новые.



Впереди строительство выпускного коллектора длиной 1200 метров, по которому в перспективе вода, уже очищенная, будет стекать в Буг, обходя биопруды. Сейчас над ними кружат чайки и вздымается пограничная вышка – ведь рядом режимная зона.