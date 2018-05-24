Жители Бреста украшают дворы оригинальным ландшафтным дизайном - фото

Дворы Бреста претендуют на звание городской достопримечательности. Пока одни жители каменных джунглей сетуют на нехватку зелени, другие берут в руки лопаты, грабли и разбивают прямо под окнами цветники с нестандартными архитектурными решениями.



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– Когда начинала разбивать палисадник, выгребала отсюда до четырех пакетов с окурками. Но жить в грязи и мусоре не могу. Сейчас – совсем другое дело! – говорит брестчанка Марина Лешкевич, архитектор по профессии и призванию, и проводит экскурсию под окнами своей многоэтажки в микрорайоне Ковалево.

Благоустройством двора Марина занималась даже в декрете. Говорит, родня смеялась, ведь в отсек коляски, куда складируют продукты, она грузила камни:



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– Правда, почвы тут песчаные, приходится много поливать, не все растения приживаются. Впрочем, справляюсь.



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Двор под окнами Марины цветет с весны до осени, а растений здесь море: петунии, ирисы, лапчатка, сортовая сирень, гвоздики, медуница, нарциссы, тюльпаны… В восторге и взрослые, и дети. Как и у подножия многоэтажки по улице Луцкой, где живет Галина Малахова. В ее дизайнерском проекте также сочетаются цветы и декор. Причем ей для того, чтобы «поселить» на свою цветочную поляну божьих коровок, достаточно эффектно разукрасить небольшие булыжники.



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А уже на другом конце города меня встречает флорист-любитель Ирина Касянюк. В палисаднике под ее окнами не только цветы и деревца, но и ухоженные тропинки и декоративные статуэтки. Когда-то здесь не было даже клумбы, а лишь истоптанный газон с мусором. Соседи по подъезду, признается Ирина, сразу к ее задумке относились скептически:



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– Отговаривали, мол, местные пьянчужки все равно все оборвут и растащат. Но я не сдавалась, ведь добро возвращается. Теперь тут даже окурок никто не бросит. Жильцы активно подключаются. Вот, принесли статуэтки слоника и котика, можжевельник... Никаких затрат не нужно. Все делается из подручных средств. Поначалу было трудно, зато теперь посмотрите, какая красота!

Дизайн Ирина придумывает сама. Вдохновение черпает из интернета, телепрограмм. А какие-то решения находит в других дворах города. В этом райском уголке любая коряга может стать частью оригинальной экспозиции.



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В оранжерею под открытым небом превратили двор и другие жильцы этого дома. Каждый вкладывает сюда частичку души. Пенсионерка Лариса Славинская посадила у своего подъезда деревенскую розу:

– Такие кусты росли у многих из нас в селах на малой Родине. Хочу оставить о себе память на земле.



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А Светлана Бухта с мужем Владимиром разбили у дома по улице Брестских Дивизий целый сельский двор. Мостик, деревянные композиции и даже миниатюрный пруд. Сейчас там живут рыбки, а еще в прошлом году, говорит Светлана, обитала лягушка:



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– Гости приходили слушать, как она квакает. Но потом в нашем палисаднике поселился ежик и съел ее. На зиму он куда-то ушел, хотя норка осталась.

Здесь отдыхают не только люди, но и весь живой мир, уставший от городской суеты, шума машин и выхлопных газов. А еще у многих предметов здешнего интерьера своя история. Вот, например, трапеция с подковами. Муж Светланы находил их в поисковых экспедициях. Владимир Бухта руководит брестским отрядом «Авиапоиск», который ищет места падения советских самолетов, сбитых в воздушных боях времен Великой Отечественной, поднимает их, идентифицирует и устанавливает имена погибших. Часто, продолжает Светлана, возле мест, где разбился самолет, обнаруживалась подкова.



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И таких дворов-оазисов в городе десятки. По словам заместителя начальника КУП «ЖРЭУ г. Бреста» Елены Семенюк, эти «изюминки» есть на территории каждого ЖЭСа. Активно украшают дворы и жильцы кооперативов. Правда, увы, еще не повсеместно:

– Безразличие и стереотип «моя хата с краю» трудно изжить. Но радует, что понемногу мы к этому приходим. И тем, кто с душой относится к местам проживания, город протягивает руку. Администрации районов проводят конкурсы на лучший двор, подъезд и балкон. Победители получают сертификаты на покупку инвентаря, рассады и других необходимых материалов.

Главный флористический конкурс среди горожан и организаций пройдет летом в День города на фестивале «Краски Бреста». Жюри администраций Ленинского и Московского районов выберет лучшие работы по цветочному оформлению города в пяти номинациях: «Лучшее оформление территории организации», «Лучшее оформление учреждения социальной сферы», «Лучшее оформление организации торговли», «Лучшее цветочное оформление двора» и «Лучшее цветочное оформление балкона». Победителей ждут грамоты и призы.

Чтобы разбить палисадник у своих окон, не нужно никаких разрешений. Нужна лишь инициатива. Единственное ограничение: нельзя вскапывать огороды. Во-первых, вопросы экологии. Город все-таки. Во-вторых, продолжает Елена Семенюк, такой эксперимент уже в Бресте был. Жильцы сначала воевали за клочок земли, а потом жаловались, что урожай украли или испортили. Не рекомендуется также сажать плодово-ягодные деревья, ибо потом дворникам трудно убирать осыпавшиеся в больших количествах вишни или алычу. Лучше всего здесь подходят небольшие декоративные деревца и желательно не ближе пяти метров от зданий. В остальном – полный полет фантазии и вдохновение, источник которого и есть родной город.

КСТАТИ

В конце апреля в Бресте закончился месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка, в ходе которого во дворах города было организовано 252 субботника. В них участвовало свыше 2300 брестчан. Силами подразделений КУП «ЖРЭУ г. Бреста» наведен порядок в местах сноса домов, снесены самовольные постройки, проведено благоустройство дворовых территорий, высажены сотни деревьев и кустарников, в детские песочницы и на игровые площадки привезено свыше 300 тонн песка, а также подсыпались клумбы и газоны.