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Видеофакт: по улицам Гродно бегала косуля
Новости Беларуси. В Гродно по улицам бродила косуля. Животное выбралось из вольера городского зоопарка.
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Работники зоопарка быстро обнаружили пропажу зверя и обратились за помощью к сотрудникам милиции и МЧС. Млекопитающее было найдено на улице Доватора. Косулю поймали и вернули домой.
Теперь все желающие посмотреть на животное могут найти его в более надёжном вольере в секции «Копытных».
На неделе вдоль МКАД-2 в районе Вячи был замечен бурый медведь.
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Новости Беларуси. В Гродно по улицам бродила косуля. Животное выбралось из вольера городского зоопарка. Как сообщает «Гродзенская праўда», перед побегом для...
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