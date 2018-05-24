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Видеофакт: по улицам Гродно бегала косуля

25.05.2018 16:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гродно по улицам бродила косуля. Животное выбралось из вольера городского зоопарка.  

Как сообщает «Гродзенская праўда», перед побегом для парнокопытного обустраивалось новое жилище. Однако косуля оказалась меньше стандартного для своего вида размера и смогла пройти через прутья вольера. После этого животное решило прогуляться.  

Работники зоопарка быстро обнаружили пропажу зверя и обратились за помощью к сотрудникам милиции и МЧС. Млекопитающее было найдено на улице Доватора. Косулю поймали и вернули домой.  

Теперь все желающие посмотреть на животное могут найти его в более надёжном вольере в секции «Копытных».  

На неделе вдоль МКАД-2 в районе Вячи был замечен бурый медведь. 

Видеоролик с бегущим животным появился на YouTube – здесь подробнее.  

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно по улицам бродила косуля. Животное выбралось из вольера городского зоопарка.   Как сообщает «Гродзенская праўда», перед побегом для...
 
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