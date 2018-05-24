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Операцию по взрыву моста через Припять назвали уникальной для постсоветского пространства
Новости Беларуси. Утром в пятницу, 25 мая, взорвали аварийная часть моста в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности операции по ликвидации конструкции корреспонденту СТВ рассказали на месте событий.
Алексей Авраменко, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:
После обследования целостности опор конструкции, начнётся подготовка к возведению на их основе новых металлических пролётов. Их изготовление поручено лидерам отрасли – Воронежским мостостроителям.
Первая партия металлоконструкций уже доставлена на строительную площадку. Напомним, главой государства поставлена задача завершить реконструкцию моста к 7 ноября.
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Новости Беларуси. Утром в пятницу, 25 мая, взорвали аварийная часть моста в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Работа проведена...
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