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Угроза миновала. Жители Дрездена возвращаются в свои дома после эвакуации
Новости Германии. Свыше 9 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбы времён Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снаряд обнаружили в ходе строительных работ в центре города. Из-за высокого риска детонации работы по обезвреживанию сильно затянулись. В целях безопасности работа аэропорта в Дрездене была приостановлена.
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Новости Германии. Свыше 9 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбы времён Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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