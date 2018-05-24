Угроза миновала. Жители Дрездена возвращаются в свои дома после эвакуации

Новости Германии. Свыше 9 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбы времён Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снаряд обнаружили в ходе строительных работ в центре города. Из-за высокого риска детонации работы по обезвреживанию сильно затянулись. В целях безопасности работа аэропорта в Дрездене была приостановлена.