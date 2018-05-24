В Иордании прошёл военный парад в честь Дня Независимости

Новости Иордании. Национальный праздник – День Независимости 25 мая отмечает Иордания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Самостоятельным королевство стало ровно 72 года назад, после окончания действия британского мандата на управление этой территорией.





В честь столь значимого события утром в столице прошёл военный парад. За особые заслуги перед страной подданным вручили государственные награды. На вечер намечен приём в королевском дворце.





С национальным праздником короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.