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В Иордании прошёл военный парад в честь Дня Независимости
Новости Иордании. Национальный праздник – День Независимости 25 мая отмечает Иордания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самостоятельным королевство стало ровно 72 года назад, после окончания действия британского мандата на управление этой территорией.
В честь столь значимого события утром в столице прошёл военный парад. За особые заслуги перед страной подданным вручили государственные награды. На вечер намечен приём в королевском дворце.
С национальным праздником короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Новости Иордании. Национальный праздник – День Независимости 25 мая отмечает Иордания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самостоятельным королевство...
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