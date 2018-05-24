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В Минске торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия пограничной службы

25.05.2018 16:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Памятный знак «Стражам границ всех поколений» открыли в Минске в честь 100-летнего юбилея пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия пограничной службы

Монументальная композиция украсила бульвар Толбухина. Её автор – создатель мемориального комплекса «Воинам-пограничникам» в Гродно, известный белорусский скульптор Геннадий Буралкин.

В Минске торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия пограничной службы

Композиция выполнена из светлого гранита и мрамора. На центральном фасаде знака нанесена эмблема органов пограничной службы. А грани украшают гербы суверенной Беларуси и СССР как символ связи всех поколений стражей границы.

В Минске торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия пограничной службы

Геннадий Буралкин, скульптор:
100-летие – это дата серьезная, поэтому пограничники обратились ко мне с просьбой. Мы с архитектором Карако Виктором Ивановичем сделали проект. Сроки были немыслимые. Не хотелось создавать какие-то масштабные конструкции, потому что место камерное. Тут должна быть скульптура такая, чтобы тронуло человека.

В Минске торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия пограничной службы

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Я думаю, станет народным. Вы знаете, у пограничников отмечают день 28 мая, возлагают цветы. Но в Минске не было такого места, именно памятного пограничного знака, где можно было возложить цветы. Я думаю, он станет не только народным, а станет всебелорусским.

В Минске торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия пограничной службы

Планируется, что площадка, где расположился памятный знак, станет символичным местом торжественных встреч белорусских пограничников.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Новости Беларуси. Памятный знак «Стражам границ всех поколений» открыли в Минске в честь 100-летнего юбилея пограничной службы, сообщили в программе Новости «24...
 
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