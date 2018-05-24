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В Минске торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия пограничной службы
Новости Беларуси. Памятный знак «Стражам границ всех поколений» открыли в Минске в честь 100-летнего юбилея пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Монументальная композиция украсила бульвар Толбухина. Её автор – создатель мемориального комплекса «Воинам-пограничникам» в Гродно, известный белорусский скульптор Геннадий Буралкин.
Композиция выполнена из светлого гранита и мрамора. На центральном фасаде знака нанесена эмблема органов пограничной службы. А грани украшают гербы суверенной Беларуси и СССР как символ связи всех поколений стражей границы.
Геннадий Буралкин, скульптор:
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Планируется, что площадка, где расположился памятный знак, станет символичным местом торжественных встреч белорусских пограничников.
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Новости Беларуси. Памятный знак «Стражам границ всех поколений» открыли в Минске в честь 100-летнего юбилея пограничной службы, сообщили в программе Новости «24...
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