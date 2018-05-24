Погода на выходные и начало недели

Теплая летняя погода установится в Беларуси в начале следующей недели.

В субботу, 26 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах по крайнему юго-западу Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами по Беларуси возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 по северо-востоку до плюс 15 по юго-западу страны, днем будет 19-26 градусов тепла.

В воскресенье, 27 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от плюс 5 по северо-востоку до плюс 13 по юго-западу страны, днем будет 20-26 градусов тепла.

В понедельник и вторник, 28-29 мая, погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон. Ожидается малооблачная, без осадков погода. Температура воздуха по стране в ночные часы понизится до 7-14 градусов выше нуля, днем составит 22-28 градусов тепла.



