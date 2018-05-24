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ОффТОП: кот-экстремал на крыше автомобиля при скорости 100 км/ч (ВИДЕО)

25.05.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Животное, которое ехало на крыше автомобиля в США, следующего по скоростной дороге, попало на видео.

Видео было снято жительницей США Рондой Рэнкин, которая ехала с дочерью на своем автомобиле по скоростной трассе. В ходе движения девочка заметила на крыше соседней машины кота и сняла его на телефон.

Женщина привлекла внимание водителя соседней машины и сообщила о необычном пассажире. Как оказалось, хозяин автомобиля не был осведомлен о наличии животного на крыше. Машина остановилась, и кот был спасен. В результате экстремальной поездки животное не пострадало.

 
 
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Животное, которое ехало на крыше автомобиля в США, следующего по скоростной дороге, попало на видео.
 
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