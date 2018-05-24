В столице Польши открывается заседание Парламентской ассамблеи НАТО





В Варшаве с докладами выступят президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также другие высокие чиновники Европейского союза.

Главными темами станут борьба с терроризмом и финансирование Североатлантического альянса. Также на повестке обсуждение оборонного бюджета организации.

Ожидается, что в заседании ПА НАТО примут участие почти 250 делегатов из 29 стран НАТО.