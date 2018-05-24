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В столице Польши открывается заседание Парламентской ассамблеи НАТО
25.05.2018 16:30 — Разное | Ежедневник
В Варшаве с докладами выступят президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также другие высокие чиновники Европейского союза.
Главными темами станут борьба с терроризмом и финансирование Североатлантического альянса. Также на повестке обсуждение оборонного бюджета организации.
Ожидается, что в заседании ПА НАТО примут участие почти 250 делегатов из 29 стран НАТО.
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В Варшаве с докладами выступят президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также другие...
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