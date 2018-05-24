Учить интересно и с интересом

«Свеча ничего не потеряет, если от ее пламени зажечь другую свечу…» И появится множество огоньков, преданных детских сердец, для которых первый учитель – и мать, и отец, и целый отдельный мир.

Родилась и выросла Алла Тарасевич в Свислочи. В ее роду не было учителей и никто не был связан с преподавательской деятельностью, но почему-то она всегда мечтала быть учителем.



– Наверное, каждый из нас, выбирая свой дальнейший путь, свою профессию, ориентируется на тех людей, которые рядом, которые влияли на наше восприятие жизни и чей опыт и умения вызывали в нас хорошую зависть, – говорит Алла Осиповна.



Таким человеком для нее стала первый учитель Вера Ульяновна Шмыга. Алла родилась в октябре, и ее не брали вместе с одногодками в 1 класс. Именно Вера Ульяновна, видя искренние детские слезы, поверила в девочку и взяла сорок вторым учеником к себе в класс. Как сейчас Алла помнит ее наказ: «Ты должна очень постараться, чтобы я не пожалела о своем решении». И она старалась. После окончания базовой школы поступила в Волковысское педагогическое училище на специальность «преподавание в начальных классах». Следующий шаг в обучении предопределила классный руководитель Людмила Петровна Лесун, которая привила любовь к математике. И Алла поступила и окончила Гродненский государственный университет имени Я. Купалы по специальности «математика».



По распределению молодой специалист попала в Гринковскую среднюю школу, где проработала 18 лет. Здесь ее радушно встретили. Алла быстро влилась в коллектив и нашла подход к детям. Именно здесь прошло ее становление как учителя.



С сентября 2012 года Алла Тарасевич работает учителем начальных классов в гимназии № 1 им. К. Калиновского г. Свислочи. Она грамотный, эрудированный педагог. На занятиях использует личностно-ориентированный подход, формирует у младших школьников интерес к изучаемым предметам, предоставляет возможность каждому ученику усваивать материал в соответствии с возможностями и способностями. Целенаправленно активизируя игровую деятельность детей, используя новые технологии воспитания и обучения, учитель создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.



– Учитель – это профессия, которая никогда не дает тебе расслабиться. Ты всегда в поиске. В поиске подходов, ключиков к ребячьим душам, в поиске различных и самых оптимальных методик преподавания, в поиске новых современных образовательных технологий, в поиске самого себя… – делится мыслями педагог. – Стараюсь, чтобы мои уроки не были скучными, провожу их в нестандартной форме.



Алла Осиповна качественно внедряет в практику работы информационно-коммуникативные технологии. Накоплен положительный педагогический опыт по методике преподавания факультативных занятий по финансовой грамотности, что способствует повышению качества образования. Систематически и планомерно повышает свой профессиональный уровень. Транслирует собственный педагогический опыт через мастер-классы, выступления на районных и областных семинарах.



В 2006 году Алла Осиповна награждена Дипломом ІІІ степени на республиканском этапе, в 2017 году – Дипломом ІІ степени на областном этапе, в 2018 году – участник финала республиканского конкурса «Компьютер. Образование. Интернет». Является автором учебных пособий «Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь», «Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь», а также электронных образовательных ресурсов «Геометрия в лесной школе», «Страна Финграмия».



За добросовестный труд, успехи в педагогической деятельности и профессиональное мастерство награждена грамотой управления образования Гродненского облисполкома , грамотами отдела образования, спорта и туризма Свислочского райисполкома. Решением Свислочского районного исполнительного комитета занесена на районную Доску почета.



Успехам жены и мамы, бесспорно, рады муж и дочери. Сергей Николаевич оказывает Алле всяческое содействие в профессиональном росте, является участником всех ее мероприятий. Старшая дочь Анастасия – будущий юрист. Младшая Александра заряжает позитивом и радостью, которыми наполнены все начинания талантливого педагога.



Доброй традицией стала ежегодная встреча выпускников Аллы Осиповны. Каждое лето бывшие ученики навещают любимого учителя, причем приезжают ребята разных выпусков. Эти встречи приносят много радости и счастья.



– Выбирая свой жизненный путь, я не ошиблась. Учитель – это не профессия, это образ жизни. В основу своей деятельности я положила именно Любовь, Надежду и Веру: Любовь к детям, к жизни, к своей профессии; Надежду на то, что каждый мой ученик станет самодостаточным, уверенным и успешным, а главное, он станет Человеком, способным верить и надеяться; Веру в каждого своего ребенка, в необходимость и важность профессии учителя, веру в свои силы, в то, что я «горю» и «сгораю» не зря. Ради этого стоит творить и созидать, стоит жить и радоваться каждой встрече со своими учениками, – с улыбкой говорит педагог.



Снежана ЖУРНЕВИЧ.