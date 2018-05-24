|
Назначения
25.05.2018 — Разное | Свислочская газета
Распоряжением Свислочского районного исполнительного комитетата от 22 мая 2018 года № 56-рк директором Свислочского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства назначен Павел Владимирович Лебедь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распоряжением Свислочского районного исполнительного комитетата от 22 мая 2018 года № 56-рк директором Свислочского районного унитарного предприятия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)