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Разработчики Nissan превратили электрокар Leaf в кабриолет
Японский автоконцерн презентовал свою популярную модель Leaf в необычном кузове.
На мероприятии, посвящённом продаже 100-тысячного Nissan Leaf в Японии, публике показали версию этой же модели со складываемым верхом и без пассажирских дверей.
Впрочем, ожидать новинку в продаже в ближайшее время не стоит: Leaf-кабриолет пока находится в статусе концепт-кара и предназначен исключительно для демонстрации на разного рода мероприятиях.
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Японский автоконцерн презентовал свою популярную модель Leaf в необычном кузове.
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