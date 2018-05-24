Разработчики Nissan превратили электрокар Leaf в кабриолет

Японский автоконцерн презентовал свою популярную модель Leaf в необычном кузове.

На мероприятии, посвящённом продаже 100-тысячного Nissan Leaf в Японии, публике показали версию этой же модели со складываемым верхом и без пассажирских дверей.

Впрочем, ожидать новинку в продаже в ближайшее время не стоит: Leaf-кабриолет пока находится в статусе концепт-кара и предназначен исключительно для демонстрации на разного рода мероприятиях.