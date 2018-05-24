Любовь от одной спички. Как Алексей Гуськов себе жену нашёл

Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжеге в Польше, где служил глава семьи: Геннадий Гуськов. Позже отца перевели в Киев. Там Алексей пошёл в школу. А потом отца отправили в командировку. Очень долгую. Так объяснила мальчику мама. А потом Алеша случайно нашел телеграмму, всю в водяных разводах. В ней говорилось о гибели военного летчика Геннадия Гуськова при исполнении служебных обязанностей. А разводы оказались следами материнских слёз.

Именно тогда, как признавался потом Гуськов, он понял, что такое быть главой семьи, что такое быть сильным. В школе учительница математики, будучи театралкой, не раз говорила Алексею, что у него есть артистический талант: настолько ярко он отвечал у доски. Гуськов к ее мнению прислушался и стал участвовать в школьной самодеятельности. Несмотря на то, что мать поддерживала парня в стремлении стать актёром, Гуськов всё-таки решил, что, будучи единственным мужчиной в семье, с зарплатой актера матери подмогой он стать не сможет. И поступил в Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. Но мечта об актерстве оставалась. И вот однажды без пяти минут выпускник Бауманки попал на постановку, в которой блистательно играл Алексей Петренко. Алексей, впечатленный увиденным, бросил престижнейший технический вуз на пятом курсе. И отправился поступать на актёрский факультет Школы-студии МХАТ.





Алексей Гуськов, 2001 г. Фото: РИА Новости / Галина Кмит

Прежде чем обрести официальный статус актёра труппы Театра им. Вахтангова в 2013 году, он некоторое время служил приглашенным артистом на этой прославленной сцене. А до этого играл в Театре им. Пушкина. Театре на Малой Бронной, Театре Гоголя.

В кино карьера у Гуськова складывалась прекрасно с самого начала. На сегодняшний момент Алексей сыграл более чем в 70 картинах, но в первую очередь для большинства телезрителей он остаётся капитаном Никитой Голощёкиным, мужем Марины в исполнении Ольги Будиной, снедаемым ревностью, в сериале знаменитого режиссёра Александра Митты «Граница. Таёжный роман». Гуськов, кстати, был одним из продюсеров телепостановки.

Самую драматичную сцену картины — схватку Никиты с волчицей — снимали очень сложно. Дело в том, что в роли волчицы снималась собака спокойного нрава породы хаски по кличке Метель. Поэтому эпизоды, в которых волчица скалится, снимались с другой псиной по кличке Ася. Собак мазали смесью из растворимого кофе и золы, чтобы придать их шерсти более «дикий вид». Но грим постоянно опадал, и собак приходилось подкрашивать заново.

Впоследствии Алексей Гуськов признавался, что хаски Метель была настолько добродушной, что ему было очень сложно скинуть ее с себя с яростным выражением лица, ведь собака в этот момент преданно пыталась лизнуть его в нос.





Алексей Гуськов в сцене с «волчицей». Кадр из фильма «Граница. Таёжный роман»

Что касается личной жизни, то к нынешнему счастью артист пришёл не сразу. Первый раз Гуськов женился на девушке Татьяне, не имеющей никакого отношения к театру. В 1983 году у молодых супругов родилась дочь Наталья. Но через 10 лет семья все-таки распалась. Как говорит актер, если супруги из разных профессий, со временем это дает о себе знать: у людей становится все меньше общих интересов и тем для разговоров. Разводились они тяжело, но иного пути не было: отношения сошли на нет. С дочерью Гуськов поддерживает прекрасные отношения и очень рад тому, что она подарила ему внучку Елизавету.

С нынешней женой, актрисой Лидией Вележевой, Алексей Гуськов познакомился, как водится, на работе. Сам Алексей Геннадьевич называет этот союз «пошлой связью двух артистов, которые стали жить вместе». Их знакомство было делом случая. Артист сидел на лестнице театра и курил. «Мимо меня пробегала красивая девушка. Она оказалась курящей. Тогда не было зажигалок, и она у меня попросила спички. Я не отказал, дал. Девушка нагло сунула их в карман и убежала. А потом оказалось, что мы пришли на одну репетицию» Я смотрел на нее пристально. Думал, отдаст она мне спички или нет. А она довольна, сидит и думает: „Почему он на меня так смотрит?! Наверное, я хороша!“ Вот такая смешная история», — рассказывал Гуськов в одном из интервью.





Алексей Гуськов и Лидия Вележева. Фото: РИА Новости / Галина Кмит

А Вележева рассказывает о знакомстве совсем с другими эмоциями и говорит, что, едва увидев этого мужчину со столь проницательными глазами, она почему-то сразу поняла, что он станет ее мужем.

На сегодняшний день они вместе уже 30 лет, у пары двое уже взрослых сыновей: Владимир и Димитрий. Гуськова и Вележеву считают идеальной парой в нашем кинематографе. Хотя, как признаются актеры, в их жизни были такие же проблемы и кризисы, как и у всех. Поначалу они жили в комнате в коммуналке, денег не хватало, особенно — в кризис кинематографа в девяностые годы. Но они поддерживали друг друга. И, даже когда, как поговаривают, Гуськов стал выпивать от невостребованности, Вележева боролась за него.

С годами, как говорит артист, он понимает, что сейчас даже больше влюблен в жену, чем в самом начале их романа. «Иногда смотрю на Лидку: ну чудо как хороша, шейка какая красивая!» — признается в интервью звезда.

Секретом успеха в карьере и личной жизни Гуськов считает умение слышать свое сердце. «Свой главный жизненный кризис я пережил где-то в 35 лет, — признавался ранее актёр. — До этого все было как-то наугад, повезет — не повезет. А после тридцати пяти я стал фаталистом. Мой совет всем: нужно прислушиваться к жизни, она нам всё время что-то предлагает. Нужно лишь уметь сделать правильный выбор».