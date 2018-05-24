Сегодня на Будакошелевщине состоялось торжественное открытие 3-го трудового семестра

Торжественный митинг, приуроченный этому событию, прошел на базе средней школы №1 райцентра.

Митинг собрал два трудовых отряда из числа учащихся гимназии и средней школы №1 г. Буда-Кошелево, которым в скором времени предстоит трудиться на благо своей малой родины в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» и выполнять работы по благоустройству города. Напутственные слова студотрядовцам направили первый секретарь РК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Татьяна Хацулева, директор средней школы №1 Елена Некрашевич, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Андрей Фролов.







































После завершения митинга состоялось торжественное вручение членских билетов и значков ребятам, пополнившим ряды молодежной организации.



















Марина КРАСНИК.

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