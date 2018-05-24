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Самое ожидаемое событие этого лета! 1 июня кинотеатр «Мир»
1 июня кинотеатр «Мир», совместно с Мозырским центром творчества детей и молодёжи, приглашает на грандиозный «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА», посвящённый Международному Дню защиты детей!
Всеми любимые аниматоры и творческие коллективы ,шоу мыльных пузырей, аквагрим, дегустация сладостей от кондитерской фабрики «Красный Мозырянин», мастер- классы и самое яркое событие - фестиваль красок Holi!
Не пропустите! Начало праздника в 11.00.
Вход свободный!
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