Море ближе чем вы думаете

Филиал «Автобусный парк №2» приглашает для поездок к морю по маршруту «Мозырь-Белгород-Днестровский» через Одессу и Затоку с 24 июня по воскресеньям.

Стоимость проезда:

до Белгород-Днестровского-49 р. 50 коп.

до Одессы-44 р. 02 коп.

до Затоки- 48 руб. 45 коп.

Льготы на проезд предоставляются:

детям до 5-ти лет - бесплатно с предоставлением отдельного места,

детям от 5-ти до 10-ти лет-50% от стоимости проезда.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8(029)2890033.