|
Море ближе чем вы думаете
Филиал «Автобусный парк №2» приглашает для поездок к морю по маршруту «Мозырь-Белгород-Днестровский» через Одессу и Затоку с 24 июня по воскресеньям.
Стоимость проезда:
до Белгород-Днестровского-49 р. 50 коп.
до Одессы-44 р. 02 коп.
до Затоки- 48 руб. 45 коп.
Льготы на проезд предоставляются:
детям до 5-ти лет - бесплатно с предоставлением отдельного места,
детям от 5-ти до 10-ти лет-50% от стоимости проезда.
Предварительная запись осуществляется по телефону 8(029)2890033.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето не за горами и море тоже...далее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)