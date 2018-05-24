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Не для слабонервных. Министерство труда запустило «пенсионный калькулятор»

25.05.2018 16:42 — Разное | dev.by  
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Министерство труда и социальной защиты представило «Пенсионный калькулятор», который даёт возможность рассчитать условный размер пенсии, на которую может рассчитывать гражданин Беларуси.

Не для слабонервных. Министерство труда запустило «пенсионный калькулятор»

Для того, чтобы рассчитать размер пенсии по возрасту, предлагают выбрать пол, стаж работы, индивидуальный коэффициент заработка и наличие постоянной работы на момент получения пенсии. Также предлагают отметить принадлежность к группам риска, которые дают право на увеличение выплат.  Именно индивидуальный коэффициент является проблемным местом для самостоятельного расчёта — без помощи специалистов рассчитать его будет как минимум сложно.

«Размер пенсии рассчитывается условно, исходя из введенных параметров о стаже, индивидуальном коэффициенте заработка, группе инвалидности и другого», — отмечают на сайте.

В случае с ИТ-специалистами коэффициент, который рассчитывается исходя из отношения зарплаты до уплаты налога к средней зарплате по стране (ежемесячно, за последние 24 года перед пенсией), будет весьма внушительным. Но и это не гарантирует достойной пенсии: даже с учётом того, что средняя зарплата в ИТ выше средней по стране в 4 раза, упрощённо рассчитанная таким образом пенсия (при условном стаже работы в 35 лет) составит 448 рублей.

Кроме пенсии по возрасту, сервис даёт возможность рассчитать размер пенсии по случаю потери кормильца, социальную пенсию и пенсию по инвалидности.

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Министерство труда и социальной защиты представило «Пенсионный калькулятор», который даёт возможность рассчитать условный размер пенсии, на которую может...
 
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