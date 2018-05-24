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Не для слабонервных. Министерство труда запустило «пенсионный калькулятор»
Министерство труда и социальной защиты представило
Для того, чтобы рассчитать размер пенсии по возрасту, предлагают выбрать пол, стаж работы, индивидуальный коэффициент заработка и наличие постоянной работы на момент получения пенсии. Также предлагают отметить принадлежность к группам риска, которые дают право на увеличение выплат. Именно индивидуальный коэффициент является проблемным местом для самостоятельного расчёта — без помощи специалистов рассчитать его будет как минимум сложно.
В случае с ИТ-специалистами коэффициент, который рассчитывается исходя из отношения зарплаты до уплаты налога к средней зарплате по стране (ежемесячно, за последние 24 года перед пенсией), будет весьма внушительным. Но и это не гарантирует достойной пенсии: даже с учётом того, что
Кроме пенсии по возрасту, сервис даёт возможность рассчитать размер пенсии по случаю потери кормильца, социальную пенсию и пенсию по инвалидности.
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