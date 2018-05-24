Шлем или банка сгущёнки: о каких подарках мечтали белорусы в детстве

Детские мечты очень разнообразны. В тройке лидеров у белорусов 30-45 лет домашние животные (котик или собака), машинки на радиоуправлении у мальчиков, куклы, коляски, кукольные домики у девочек.

Частыми ответами были приставка Dendy, Тамагочи, велосипед, ранец на колёсиках, железная дорога, коньки, модель самолёта, машинка с педальками, оружие и мягкие игрушки.

Дети этого поколения зачастую мечтали о вещах, развивающих творчество и интеллект. Так, среди желанных детских подарков есть глобус, барабан, фотоаппарат, набор для выжигания, диапроектор, телескоп, набор «Юный химик».

Гендерные стереотипы разрушаются мечтами девочек о машинках, кинжале в ножнах и шлеме. Неожиданными ответами были жвачка Турбо и большая банка сгущённого молока.

Многие слушатели писали о том, что, не получив какой-то подарок в детстве, они реализуют свои мечты, покупая желаемое уже своим детям. Вот, например, один их таких комментариев слушательницы: «У моего мужа вообще не было игрушек и теперь он отрывается по полной. Несмотря на то, что у него две дочки, у нас в доме есть и машины на пульте управления, и железная дорога, голова черепа с пистолетом, пускающая духи, и спайдермен, и бэтмен, и картофельный мешок мягких игрушек и т.д».

«Гаджеты» и прибамбасы. «АиФ» вспоминает самую желанную технику эпохи СССР Подробнее

В свой день рождения радио «Мир» взялось исполнить некоторые несбывшиеся детские мечты и сделать слушателям из Минска сюрприз. Ведущие утреннего шоу «Подъёмная сила» Алексей Клочков и Антон Палыч сразу после эфира загрузили машину подарками и целый день колесили по Минску, удивляя и радуя уже взрослых мальчиков и девочек.

«В детстве я мечтал о Тамагочи, но родители отказались его покупать, чтобы я не расстраивался, если вдруг он умрёт, - рассказывает ведущий Алексей Клочков. - Вторым заветным подарком был вертолёт на радиоуправлении. И получил я его уже взрослым. Эту мечту осуществила моя жена и я до сих пор помню какой восторг тогда испытал. Мне понравилось быть в роли исполнителя желаний, что может быть лучше, чем видеть улыбки и сияющие глаза наших слушателей!».