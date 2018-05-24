В Верхнем городе открылась фотовыставка «Нужные дети»

Организаторы: волонтерское движение «Нужные люди» совместно с Осиповичской государственной специальной общеобразовательной школой-интернатом для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (далее – школа-интернат), при поддержке администрации Центрального района г.Минска.

«Нужные дети» – проект, который призван формировать у людей равное отношение к детям, вне зависимости от особенностей их психофизического развития.

Фотовыставка состоит из портретов известных и простых людей разного возраста и профессий и детей из школы-интерната. Она обращает внимание окружающих к детям, нуждающимся в понимании и равных условиях развития и жизни. Это шаг на пути к тому, чтобы в обществе принять и любить всех, такими, какие они есть.

В проекте принимали участие: Дерябин Олег, Солодуха Александр; Хлестов Алексей, Пуйша Дмитрий; Яценко Дмитрий, Богданович Александр, Андриенко Валерий; Костицын Андрей, Стасевич Игорь, Бондарчук Анна, Чернецкая Юлия, Тиханович Анастасия, Бурак Виолетта, Ярош Татьяна, Пшеничникова Алла, Черняк Маргарита, Вечеркина Кристина; Карасик Людмила, Зяблова Елена; Левченко Елена, Нестерович Кирилл, Иван Вабищевич.

Фотовыставка продлится до 1 июня.