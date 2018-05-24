Сделаем лето безопасным вместе! В Беларуси в текущем году в автомобильных авариях погибли три ребёнка, еще 37 получили ранения



Во исполнение Указания УГАИ УВД Брестского облисполкома в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, недопущению дорожно-транспортных происшествий 25 мая 2018 года во всех автопредприятиях, расположенных на территории Пинского района проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Сделаем лето безопасным вместе!».

Анализ оперативной обстановки на территории Брестской области продолжает оставаться сложной. Анализ статистических данных в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что ежегодно в мае-июне обостряется проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Только за истекший период текущего года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в результате которых три ребенка погибли и 37 получили ранения различной степени тяжести.

Рост количества ДТП с участием детей отмечается в Лунинецком (+5), Пружанском, Березовском районах (+2), Барановичском, Дрогичинском (+1), Жабинковском (+1), Ивацевичском (+1), Каменецком (+1), Столинском (+1) и Малоритском районе (+1), г.Бресте (+2), г. Пинске (+3).

Рост погибших в ДТП детей отмечается в Каменецком (+1 – 100%) и Малоритском районах (+1 – 100%).

Рост раненых в ДТП несовершеннолетних отмечается в Каменецком (+6), Лунинецком (+5), Дрогичинском районе (+3), Столинском (+2), Пружанском (+2), Березовском (+2), Ивацевичском (+1), Жабинковском районах (+1), в г.Бресте (+3), г.Пинске (+3).

В 21-м случае несовершеннолетние являлись пассажирами транспортных средств, в 16-ти – пешеходами, в 3-х – велосипедистами.

По вине несовершеннолетних зарегистрировано 5 (+3) ДТП, в результате которых 5 (+3) детей получили ранения.

Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств, не предоставление водителями транспортных средств преимущества детям пешеходам на пешеходных переходах, переход несовершеннолетними проезжей части в неустановленных местах.

Давайте начнем борьбу с жертвами дорог с малого – с использования средств пассивной безопасности – ремней и кресел безопасности! Их роль их ни в коем случае отрицать нельзя. Принципиальная необходимость этого обусловлена тем, что при резком торможении и столкновении даже на скорости 50 км/ч вес пассажира, в том числе с ребенком на руках, увеличивается в несколько десятков раз.

К примеру, если вес ребенка 10 кг, то в момент столкновения ТС он будет весить уже около 300 кг и удержать его руками от резкого удара о переднее кресло или ветровое стекло практически невозможно. Кроме того, в этом случае непристегнутый совершеннолетний пассажир, держащий ребенка на руках, может просто раздавить его своим весом.

Помните! Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности (с учетом особенностей конструкции транспортного средства) таким образом, чтобы в случае резкого торможения, столкновения или опрокидывания автомобиля была исключена или уменьшена опасность травмирования ребенка. Ограничение подвижности ребенка обеспечивается применением специальных детских удерживающих устройств: детской люльки, съемного детского кресла, дополнительного сиденья, а также ремня безопасности автомобиля. Иными средствами могут быть специальная подушка для сиденья (бустер) или иное приспособление, позволяющее использовать ремни безопасности для фиксации ребенка в транспортном средстве таким образом, чтобы ремень проходил через плечо и грудную клетку ребенка и не соскальзывал на шею.

Обратимся к Правилам дорожного движения:

Пункт 181.5 ПДД запрещает перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии специального детского удерживающего устройства (сиденья), а также на заднем сиденье мотоцикла. Рекомендовано использование детского кресла при перевозке детей на заднем сиденье. Запрещается перевозить детей на коленях у водителя, у пассажира на переднем сиденье легкового автомобиля (пункт 181.6 ПДД).

Согласно ст.18.14 ч.5 КоАП РБ – нарушение лицом, управляющим ТС, правил перевозки пассажиров или грузов – влечет предупреждение или штраф до 4 базовых величин. Данное нарушение повторно в течении одного года и штрафные санкции наступают в таком случае от 2 до 5 базовых величин.

Госавтоинспекция призывает родителей не перевозить ребенка стоя в автомобиле и для большей безопасности пристегивать ребенка, сидящего на заднем сиденье автомобиля, ремнем безопасности, если транспортное средство оборудовано таковым.

Чтобы сделать безопасной поездку детей в салоне автомобиля и снизить тяжесть последствий в случае ДТП, нужно совсем немного – соблюдать правила перевозки пассажиров.

Неудивительно, что в большинстве ДТП с участием детей ребёнок находился в транспортном средстве, водитель которого сам допустил нарушение ПДД. Зачастую это отец, мать или другой близкий человек.

Только показывая личный пример соблюдения ПДД, Вы заложите в ребенка чувство ответственности и внимательности на дороге. Конечно, от всего уберечь невозможно, но предупредить желание нарушить ПДД можно и необходимо, а значит сохранить здоровье, а возможно, и жизнь ребенка! В связи с вышеизложенным в период времени с 17 по 27 ноября 2016 года на территорои Пинского района проводится профилактическая акция по безопасной перевозке детей «Обеспечить безопасность ребенка в автомобиле на 100%!»

На территории Пинского района за истекший период текущего 2018 года дорожно-транспортных происшествий с участием детей, не зарегистрировано.

Также в период с 25 мая 2018 по 05 июня 2018 на территории Пинского района будет проводится специальный комплекс мероприятий под названием: «Внимание-дети!»

Госавтоинспекция призывает всех водителей управлять транспортным средством с ВКЛЮЧЕННЫМ БЛИЖНИМ СВЕТОМ ФАР (п.166.9 Правил дорожного движения). Тем самым, Вы подтверждаете, что не остаетесь в стороне от решения вопросов обеспечения безопасности детей на дороге!

В случае нарушения п.166.9 Правил дорожного движения Госавтоинспекция будет привлекать к административной ответственности водителей транспортных средств по ст.18.14 ч. 3 КоАП РБ. Административная ответственность за данное нарушение предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 2-х базовых величин (49 рублей).

Д.И. Вечерко,

ст. госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД.