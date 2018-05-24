Погранслужбе Беларуси сто лет. Её история началась с подписания Декрета Совета народных комиссаров об учреждении Пограничной охраны РСФСР 28 мая в 1918 году.

В 1991-ом решением Верховного Совета Республики Беларусь формирования пограничных войск КГБ СССР, дислоцировавшиеся на территории нашей страны, были не созданы заново, а переподчинены правительству вновь образовавшегося суверенного государства. Фактически пограничники продолжили выполнять задачи по охране госграниц, но уже не в СССР, а в Беларуси, сохранив тем самым свою историю, боевые традиции и Боевые Знамена.



Помимо уже имевшихся пограничных воинских частей в Беларуси создавались также и новые. Одна из них — Полоцкий пограничный отряд. В прошлом году он отметил 25-летний юбилей.

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

С начала года полоцкие пограничники задержали за нарушение пограничного законодательства больше 180 человек. Из них шестеро нарушили госграницу. Изъято материальных ценностей на сумму порядка 23 тысяч рублей.

Фото для иллюстрации.

Пресс-служба

Полоцкого погранотряда.

Уважаемые пограничники!



От имени командования и от себя лично поздравляю всех военнослужащих, работников и ветеранов Полоцкого пограничного отряда с профессиональным праздником — Днём пограничника и 100-летием пограничной службы Беларуси. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и профессиональных успехов!

Охранять и защищать рубежи Отечества одновременно почётно и ответственно. Полоцкие пограничники безостановочно совершенствуют профессиональное мастерство, надёжно охраняют Государственную границу Республики Беларусь. Уверен в том, что вы и впредь будете надёжно стоять на страже священных рубежей нашей страны, станете достойными продолжателями славных традиций пограничных войск на Витебской земле.

Павел ХАРЧЕНКО,

начальник Полоцкого пограничного отряда.

