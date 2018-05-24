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Погранслужбе Беларуси сто лет
25.05.2018 — Разное | Міёрскія навіны
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Погранслужбе Беларуси сто лет. Её история началась с подписания Декрета Совета народных комиссаров об учреждении Пограничной охраны РСФСР 28 мая в 1918 году.
В 1991-ом решением Верховного Совета Республики Беларусь формирования пограничных войск КГБ СССР, дислоцировавшиеся на территории нашей страны, были не созданы заново, а переподчинены правительству вновь образовавшегося суверенного государства. Фактически пограничники продолжили выполнять задачи по охране госграниц, но уже не в СССР, а в Беларуси, сохранив тем самым свою историю, боевые традиции и Боевые Знамена.
ФАКТЫ В ЦИФРАХ
Фото для иллюстрации.
Уважаемые пограничники!
От имени командования и от себя лично поздравляю всех военнослужащих, работников и ветеранов Полоцкого пограничного отряда с профессиональным праздником — Днём пограничника и 100-летием пограничной службы Беларуси. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и профессиональных успехов!
Павел ХАРЧЕНКО,
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Погранслужбе Беларуси сто лет. Её история началась с подписания Декрета Совета народных комиссаров об учреждении Пограничной охраны РСФСР 28 мая в 1918 году.
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