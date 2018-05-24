23 мая начались учебные сборы приписного состава территориальных войск Березовского района.

В середине прошлой недели состоялась итоговая проверка базы развертывания на территории лицея строителей, в которой приняли участие все задействованные районные службы и ответственные лица Вооруженных Сил Республики Беларусь.





О ходе учебных сборов мы будем держать читателей газеты постоянно в курсе.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

Для Геннадия Алейника (на фото) это уже не первые военные сборы. Его можно смело назвать комбат-батяня. Нет сомнений, что и на очередных учениях майор запаса Алейник будет пользоваться авторитетом у своих подчиненных.