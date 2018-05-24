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23 мая начались учебные сборы приписного состава территориальных войск Березовского района.
25.05.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
В середине прошлой недели состоялась итоговая проверка базы развертывания на территории лицея строителей, в которой приняли участие все задействованные районные службы и ответственные лица Вооруженных Сил Республики Беларусь.
О ходе учебных сборов мы будем держать читателей газеты постоянно в курсе.
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.
Для Геннадия Алейника (на фото) это уже не первые военные сборы. Его можно смело назвать комбат-батяня. Нет сомнений, что и на очередных учениях майор запаса Алейник будет пользоваться авторитетом у своих подчиненных.
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В середине прошлой недели состоялась итоговая проверка базы развертывания на территории лицея строителей, в которой приняли участие все задействованные районные...
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