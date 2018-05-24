30 квадратов на одного жителя: в Госстате подсчитали жилищный фонд Березовского района

На 1 января 2018 года жилищный фонд Березовского района состоял из 14,7 тыс. жилых домов общей площадью 1 885,9 тыс. кв. метров, что на 17,5 тыс. кв. метров (на 0,9%) больше, чем в предыдущем году. Около 60% жилищного фонда находится в городской местности, 0,3 тыс. кв. метров жилищного фонда размещено в ветхих строениях.

В общем числе жилых домов 19 общежитий, 513 многоквартирных домов, основную часть (93,4%) составляют одноквартирные жилые дома.

Обеспеченность населения жильем составила 30 кв. метров общей площади жилых помещений в расчете на одного жителя района, в том числе в городах – 27,1, в сельских населенных пунктах – 35,8 кв. метра.

В собственности государства сосредоточено 3,7% жилищного фонда, в частной собственности – 96,3%. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности физических лиц, составила 93,6% против 93% в 2016 году.

В районе насчитывается 30 тыс. квартир (в одноквартирных домах квартира соответствует жилому дому), из которых основную часть составляют двух- и трехкомнатные квартиры (37,8% и 30,3% соответственно).

Уровень оснащенности жилищного фонда всеми видами благоустройства по сравнению с предыдущим годом увеличился и на начало 2018 года составил: водопроводом – 73,9%, канализацией – 72,8%, центральным отоплением – 80,2%, горячим водоснабжением – 69,8%, ваннами (душем) – 71,3%, газом – 97%, напольными электроплитами – 1,8%.

Главное статистическое управление Брестской области.