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В США выпускник выставил здание своей школы на продажу

25.05.2018 17:24 — Разное | ОНТ  
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Старшеклассник из города Индепенденс (штат Миссури) решил закончить школьные годы довольно оригинально. Он выставил своё учебное учреждение на продажу на сайте электронных объявлений.

18-летний Килан Шееле отметил, что за «огромный 20-комнатный объект» он просит всего 12 тысяч долларов. Чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, он перечислил несколько преимуществ здания: «большая столовая», «огромная парковка», «удобное расположение рядом с супермаркетом», «недавно сделали футбольное поле». 

В графе «причина продажи» парень написал «потеря школьников», что заинтересовало полицию, усмотревшую в этом угрозу для учащихся. Также Кевину пришлось объясняться перед администрацией школы, которая не оценила его юмор и приостановила обучение. Кроме того, шутнику запретили приходить на выпускной. 

 
 
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Старшеклассник из города Индепенденс (штат Миссури) решил закончить школьные годы довольно оригинально. Он выставил своё учебное учреждение на продажу на сайте...
 
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