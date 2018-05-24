В США выпускник выставил здание своей школы на продажу

Старшеклассник из города Индепенденс (штат Миссури) решил закончить школьные годы довольно оригинально. Он выставил своё учебное учреждение на продажу на сайте электронных объявлений.

18-летний Килан Шееле отметил, что за «огромный 20-комнатный объект» он просит всего 12 тысяч долларов. Чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, он перечислил несколько преимуществ здания: «большая столовая», «огромная парковка», «удобное расположение рядом с супермаркетом», «недавно сделали футбольное поле».

В графе «причина продажи» парень написал «потеря школьников», что заинтересовало полицию, усмотревшую в этом угрозу для учащихся. Также Кевину пришлось объясняться перед администрацией школы, которая не оценила его юмор и приостановила обучение. Кроме того, шутнику запретили приходить на выпускной.