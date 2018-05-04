Награждения

25 мая на заседании районного исполнительного комитета глава района Дмитрий Михайлович Ломако вручил Почетную грамоту райисполкома: за многолетний и добросовестный труд, значительный личный вклад по реализации государственной политики в сфере социальной обороны населения и активное участие в общественной жизни района начальнику управления по труду, занятости и социальной защите населения Вере Борисовне Жук, за добросовестную работу в органах государственного управления, значительный вклад в оказание высококвалифицированной юридической помощи структурным подразделениям райисполкома и активную жизненную позицию заведующей юридическим сектором районного исполнительного комитета Татьяне Станиславовне Шышко.

Председатель райисполкома также вручил Почетную грамоту районного Совета депутатов за многолетний и добросовестный труд в системе органов управления и самоуправления, активное участие в общественной жизни района председателю Иодского сельского исполнительного комитета Виктору Викторовичу Котовичу.

Дмитрий Михайлович наградил дипломом победителя смотра-конкурса «Лучший общественный пункт охраны правопорядка» по итогам 2017 года председателя Лужковского исполнительного комитета Татьяну Николаевну Краснодубскую.

Елена АНАНИЧ.