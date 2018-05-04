ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Награждения

25.05.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Награждения

25 мая на заседании районного исполнительного комитета глава района Дмитрий Михайлович Ломако вручил Почетную грамоту райисполкома: за многолетний и добросовестный труд, значительный личный вклад по реализации государственной политики в сфере социальной обороны населения и активное участие в общественной жизни района начальнику управления по труду, занятости и социальной защите населения Вере Борисовне Жук, за добросовестную работу в органах государственного управления, значительный вклад в оказание высококвалифицированной юридической помощи структурным подразделениям райисполкома и активную жизненную позицию заведующей юридическим сектором районного исполнительного комитета Татьяне Станиславовне Шышко.

Председатель райисполкома также вручил Почетную грамоту районного Совета депутатов за многолетний и добросовестный труд в системе органов управления и самоуправления, активное участие в общественной жизни района председателю Иодского сельского исполнительного комитета Виктору Викторовичу Котовичу.

Дмитрий Михайлович наградил дипломом победителя смотра-конкурса «Лучший общественный пункт охраны правопорядка» по итогам 2017 года председателя Лужковского исполнительного комитета Татьяну Николаевну Краснодубскую.

Елена АНАНИЧ.

Награждения

Оставить комментарий

« Включите фары: акция «Внимание- дети»
Каб павялічваліся надоі малака (рэпартаж з МТФ «Сасноўцы» ААТ «Даватарскі») »
Новости дня
Новости разные
 
В США выпускник выставил здание своей школы на продажу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика