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Включите фары: акция «Внимание- дети»
25.05.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул для привлечения внимания к безопасности детей на дороге, повышения бдительности водителей и родителей с 25 мая по 5 июня МВД проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».
Во время каникул дети больше времени проводят на улице, поэтому ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными и готовыми к внезапному появлению несовершеннолетних на дороге, строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции также уделят соблюдению автолюбителями скоростного режима и безопасной перевозки детей.
Подготовила Елена АНАНИЧ.
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