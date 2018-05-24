Включите фары: акция «Внимание- дети»

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул для привлечения внимания к безопасности детей на дороге, повышения бдительности водителей и родителей с 25 мая по 5 июня МВД проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».

Водителям в этот период необходимо передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Также сегодня проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сделаем лето безопасным вместе!». В его рамках корреспондент районной газеты приняла участие в профилактической акции ГАИ.

Во время каникул дети больше времени проводят на улице, поэтому ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными и готовыми к внезапному появлению несовершеннолетних на дороге, строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции также уделят соблюдению автолюбителями скоростного режима и безопасной перевозки детей.

Госавтоинспекция просит родителей повторить с маленькими и повзрослевшими детьми основные правила безопасного поведения на дороге. «Нужно объяснить, как необходимо вести себя на дворовых территориях, где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде, роликах или самокате. Необходимо повторить еще раз правила перехода проезжей части, проверить, правильно ли ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях» — говорит инспектор ДПС ОГАИ Шарковщинского РОВД Иван Ганебный.

Подготовила Елена АНАНИЧ.